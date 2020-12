Gleich drei Mal war am Donnerstagabend in der Sitzung des Bauausschusses Rolf Suhre vom münsterischen Fachbüro „nts“ gefragt. Er stellte die abschließende Planung für die im Rahmen des Inte­grierten Stadtentwick­lungskonzepts (ISEK) modifizierte Umgestaltung der Langenbrückenstraße (Kosten: 233 000 Euro), der Kleinen Münsterstraße (Kosten: 324 000 Euro) sowie des zweiten Bauabschnitts der Mühlenstraße (Kosten: 456 000 Euro) vom Kirchplatz bis zum Ostwall vor – allesamt Teile der Fußgängerzone in der Altstadt.

Während er für die Gestaltung der Langenbrückenstraße die ungeteilte Zustimmung aller Parteienvertreter erhielt, gingen die Meinungen zur Kleinen Münsterstraße und der Mühlenstraße deutlich auseinander. So versagten die Grünen ihre Zustimmung in Sachen Kleine Münsterstraße, weil sie den prägenden Baum auf dem Nysa-Platz erhalten wissen wollen. Dieser „stattliche Baum sollte nicht einfach umgehauen werden“, sagte deren Sprecher Eckart Grundmann. Für den von Suhre vorgestellten Endausbau stimmten schließlich CDU, SPD und FDP.

Kontrovers wurde es schließlich auch beim Thema Mühlenstraße. Da missfiel Dennis Sonne (Grüne), dass das taktile Element für Sehbehinderte aus Richtung Ostwall nur bis zur Familienbildungsstätte gehen sollte. Ein Ziel des ISEK sei doch auch, Barrierefreiheit in der Stadt herzustellen. Da die Mühlenstraße Fußgängerzone sei, müsse es auch eine Möglichkeit geben, auch dieses taktile Element durchgehend fortzuführen. Der Ausschuss stimmte dem schließlich einvernehmlich zu. Für alle Maßnahmen sind Förderanträge gestellt.