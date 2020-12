Am morgigen Sonntag (13. Dezember) ab 15.30 Uhr wird das Weihnachtskonzert der Musica Camerata Westfalica (MCW) unter der Leitung des Chefdirigenten Hans-Georg Jaroslawski nicht wie üblich aus der Steverstadt (Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen), sondern live aus Waltrop via Youtube gesendet. Der Link: https://youtu.be/UfTExPT_liY. Dazu seien alle Musikbegeisterte eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf dem Programm stehen Werke von Wilhelm Friedemann Bach und Johann Sebastian Bach . Als Solistin wirkt die Geigerin Valentina Resnjanskaja mit, die schon des Öfteren in in Lüdinghausen mit der Musica Camerata Westfalica aufgetreten ist. Sie spielt von Johann Sebastian Bach das Konzert für Violine und Orchester E-Dur (BWV 1042).

Außerdem können Interessierte auf Youtube unter Musica Camerata Westfalica das „1. Corona Concert“ aus der Aula des Gymnasiums Canisianum mit dem Adagietto von Gustav Mahler sowie der Kammersinfonie von Anton Bruckner, untermalt mit Sehenswürdigkeiten der Stadt Lüdinghausen, sehen und hören.

Aufgrund geänderter Fördermaßnahmen für 2021 und 2022 wird die Musica Camerata Westfalica im nächsten Jahr in Lüdinghausen ihre Konzerte vorerst nicht mehr durchführen. Die Hygienemaßnahmen ließen eine solche Konzertreihe bei 120 Plätzen nicht mehr zu, so die Veranstalter.

Sobald das Publikum wieder zugelassen ist, werden die Konzerte in der Stadthalle Waltrop durchgeführt. Alle Abos zu den Konzerten der MCW des Jahres 2020 in Lüdinghausen behalten ihre Gültigkeit – wo immer das Kammerorchester auftrete, wie es abschließend heißt.