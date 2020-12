Die Bürgerstiftung Lüdinghausen unterstützt das Projekt des Heimatvereins Seppenrade „Grünes Klassenzimmer“ im Rosengarten mit 900 Euro. Vorsitzender Bernhard Krämer überreichte die Summe offiziell dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Friedhelm Landfester. Das Geld legte der Heimatverein dann gleich in die Anpflanzung von vier Tausendblütenbäumen an. Diesen Baum, der besonders bei Insekten und Bienen beliebt sei, stellte Herbert Tüns den Gästen in seiner Gärtnerei vor.

Natur hat unschätzbaren Wert

„Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist es schön und wertvoll, auch einen Ort zu haben, an dem Natur mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann“, begründete Bernhard Krämer das finanzielle Engagement der Bürgerstiftung.