Hoffen, dass es weitergeht . . .

Strukturen sind weggebrochen. Kurzarbeit, Homeoffice ohne Kollegen, keine Treffen mehr mit Freunden (in Restaurants), keine angeleiteten Übungen im warmen Wasser eines Schwimmbades, um Rückenschmerzen zu lindern, keine Kurse, keine Versammlungen, keine Theaterbesuche. Viele Menschen leiden darunter, dass Gewohntes nicht mehr möglich ist, dass der Alltag ein anderer ist. Ihnen fehlt Routine, die Sicherheit gibt. Wenn schon erwachsene Menschen hadern – wie erst muss es dann Kindern gehen? Wochenlang keine Schule mehr – und jetzt der erneute komplette Lockdown. Um die negativen Folgen der Coronakrise abzumildern, hat das NRW-Schulministerium schon im September einen Runderlass herausgegeben, der außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote ermöglicht. Claudia Heckes , Schulsozialarbeiterin an der Ostwallgrundschule, hat sofort reagiert.

Sie ist auf die Stadt Lüdinghausen als Trägerin der Grundschule zugegangen und hat um Unterstützung gebeten. Die Stadt, erläutert sie, müsse den Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Land stellen.

Seit dem 9. November gibt es nun immer montags und donnerstags zusätzliche freiwillige Lerneinheiten außerhalb des regulären Schulunterrichts in der Ostwallschule, bei denen das spielerische Lernen im Vordergrund steht. Bis zum vergangenen Donnerstag auf jeden Fall.

Betreuung durch zwei Personen

Montags von 14.30 bis 16 Uhr kamen acht Zweitklässler in den Genuss des „Förderns im spielerischen Kontext“, wie Heckes es ausdrückt, donnerstags waren es von 14.30 bis 16.30 Uhr – also eine halbe Stunde länger – neun Viertklässler.

Die Stunden mit Carina Meermeier und Lily Kowall (stehend) sollen den Schülern helfen, die negativen Folgen der Coronakrise besser zu verkraften. Foto: Foto: Bettina Laerbusch

Die Betreuung der Gruppen soll grundsätzlich durch zwei Personen erfolgen, so schreibt es das Schulministerium vor. Die zwei für die Ostwallschule sind: Carina Meermeier und Lily Kowall .

Erstere ist Lehramt-Studentin und absolviert an der Ostwallschule zurzeit auch ihr Praxisjahr. Letztere studiert Soziale Arbeit und war dem Grundschul-Team bereits bekannt, weil sie bei der Nachhilfebörse aktiv ist. Die beiden Frauen sind zusätzlich auf geringfügiger Beschäftigungsbasis für dieses zusätzliche Bildungsangebot fest angestellt.

Viel mehr als Hausaufgabenhilfe

Sie schauen auf die Hausaufgaben der Kinder. Doch hier gehe es nicht um Hausaufgabenhilfe, macht Heckes deutlich. „Die Hausaufgabenbetreuung ist ein Vehikel“, erläutert sie. Meermeier und Kowall erstellen für die Schüler Arbeitsblätter „in Absprache mit den Lehrern“, sie üben mit ihnen die Nutzung und den Einsatz des Tablets für den Unterricht. Sie schulen sie darin, sich selbst zu organisieren, was in diesem Jahr, in dem Präsenzunterricht gar nicht oder anders stattfindet, wichtiger ist als zuvor.

„Lernen im spielerischen Kontext“, wie Heckes es umschreibt, heißt zum Beispiel, dass jedes Kind an einem Nachmittag drei ausgedachte Geschichten erzählen darf – zwei sind wahr, eine ist falsch. Die anderen müssen erraten, welche Geschichte stimmt und welche geflunkert ist.

Am vergangenen Donnerstag, die Viertklässler waren wieder an der Reihe, stand an der Tafel folgender Satz: „heute habn wir Besuch von einer Redakteurin, da sie in die zeitung von uns berichten möchte“. Die Kinder hatten die Aufgabe, die Fehler zu finden. „Zeitung ist ein Nomen und muss groß geschrieben werden“, war da zu hören. Und der Satz war am Ende komplett richtig, die Kinder fanden alle Fehler. Selbst den fehlenden Punkt am Ende bemerkten sie.

Krise besser verkraften

Diese dreieinhalb Stunden pro Woche, die helfen sollen, dass Grundschüler die Folgen der Coronakrise besser verkraften, sind begrenzt: „Am 31. Dezember läuft die Förderung aus“, informierte Heckes. Das heißt: Die eineinhalb Stunden am vergangenen Donnerstag waren vorerst die letzten. Ob in dieser Woche die Stunden mit Kowall und Meermeier stattfinden werden? Unwahrscheinlich angesichts des harten Lockdowns, den Kanzlerin und Ministerpräsidenten an diesem Sonntag verkündet haben. Die Regeln für die Grundschulen sind aber keineswegs bis ins Detail klar.

Claudia Heckes, Carina Meermeier und Lily Kowall hoffen auf jeden Fall sehr, dass diese zusätzlichen, wertvollen Stunden auch im nächsten Jahr möglich sein werden.