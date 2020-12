Der Lüdinghauser (Name ist der Redaktion bekannt) hat Anzeige bei der Polizei erstattet – und möchte darüber hinaus über die Öffentlichkeit andere Hundebesitzer warnen. Und nicht nur sie. Seine Hündin hat in Lüdinghausen – am Kranichholz in dem Waldstück – Köder mit Rattengift gefressen. Es habe sich um Fleischstücke gehandelt. Das Tier musste gegen das Gift ankämpfen und in eine Tierklinik. Auch um die vielen Kinder, die im Wald unterwegs seien, sorgt er sich und bittet all diejenigen, die spazieren gehen, wachsam zu sein.