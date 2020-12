„Darf ich Sie mal was fragen?“ „Ja, gerne!“ „Wie schreibt man Gedichte? Kommt das einfach so aus Ihnen raus?“ Dieser kleiner Dialog spielte sich am Dienstagmorgen vor den wunderschön bunten Fenster der Ostwallschule ab, die direkt zur Straße liegen. Der, der befragt wurde, heißt Franzt Wittkamp.