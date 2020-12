Auf nach Neuseeland und Brasilien

Time to say goodbye: Für die letzten Austauschschüler des Rotary Clubs Lüdinghausen ist nach einem alles andere als gewöhnlichen Austauschjahr in der Steverstadt nun die Zeit des Abschieds gekommen: Die Gäste verlassen Nordrhein-Westfalen und kehren nach Neuseeland (Khaleda Jaafar), Argentinien (Juanjo Alonso) und Brasilien (Mateus Lunardelli) zurück.

Ein ganzes Jahr lang waren die drei Austauschschüler Gäste des Rotary Clubs und des Antonius-Gymnasiums. „Und in diesem Jahr war alles anders – natürlich stand für die Jugendlichen auch hier in Deutschland alles im Zeichen der Corona-Pandemie“, so Präsident Dr. Heinz Frenken .

Keine Europatour

Die traditionelle Europatour entfiel. „Auch unsere große Deutschlandtour konnten wir nicht durchführen“, wird Philipp Noll , Jugendbeauftragter des Clubs, im Pressebericht zitiert. Dennoch habe es den Mitgliedern hier nicht an beherzter Unterstützung und Improvisationstalent gemangelt. „Durch ganz liebe engagierte Clubmitglieder und unsere tollen Gasteltern wurden doch noch Fahrten nach Paris, Berlin und ins verschneite Sauerland möglich gemacht – dafür noch einmal ein dickes Dankeschön“, so Philipp Noll.

Eine besonders organisatorisch mitunter knifflige Aufgabe hatten die Gasteltern vor Ort in Lüdinghausen zu lösen: „Während im Normalfall die eigenen Kinder im Austausch unterwegs sind und die Zimmer somit für die Gastkinder frei, war das dieses Jahr nicht der Fall. Die eigenen Kinder konnten nicht mehr raus – und die Gastkinder kamen trotzdem“, erläutert Philipp Nol weiter. So seien auch hier Improvisation, Flexibilität und Kompromissbereitschaft bei den Familien gefragt gewesen. „Kurzfristig wurde für alle Raum geschaffen und jeder gut untergebracht.“

Aufgaben bravourös gemeistert

„Diese Aufgaben wurden bravourös gemeistert. Die Austauschschüler waren voll des Lobes und fühlten sich ausgesprochen wohl in Lüdinghausen und Umgebung“, resümiert Dr. Heinz Frenken.

Besonders wertvolle Erkenntnisse seien damit letztlich das schöne Resultat dieses Jahres: „Ganz entgegen des Klischees, das alle zu Hause hatten, die Deutschen seien stur und unterkühlt, konnten wir, so glaube ich, einen vollkommen anderen Eindruck bei den jungen Menschen hinterlassen“, freut sich Frenken. Man sei sich menschlich nahegekommen, habe lacht und vieles besprochen – und so seien die Gäste, auch ohne die eigene elterliche Unterstützung, mental gestärkt durch die Pandemie-Zeit gehen.

„Unsere Austausch-Schüler haben hier in Lüdinghausen doch sehr viel Herzlichkeit und Nähe erlebt“, so Philipp Noll.

Um den intensiven Beziehungen, die entstanden sind, sichtbaren Ausdruck zu verleihen, wurde für jeden Austauschschüler ein Baum am Westfalenringstadion gepflanzt. Ein Schüler ist bereits nach Hause zurückgeflogen, die beiden anderen werden am 5. Januar die Heimreise antreten. „Wir wünschen ihnen von Herzen alles Gute“, heißt es im Pressetext abschließend.