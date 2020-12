Ist die Sekundarschule die richtige Wahl für mein Kind? Wie sehen die Konzepte der Schule aus? Welche Angebote gibt es im Schulleben? Was bedeutet eine Ganztagsschule für mein Kind? Gibt es wirklich keine Hausaufgaben?

Diese und andere Fragen rund um die Wahl der weiterführenden Schule beschäftigen derzeit viele Eltern von Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen. Das Team der Sekundarschule bedauert es sehr, die geplanten Informationsveranstaltungen für die Eltern und Kinder der vierten Klassen in diesem Winter nicht durchführen zu dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Film entsteht

Auf der Website der Schule findet sich neben vielen allgemeinen Informationen auch eine Info-Präsentation für die Eltern, die Informationen für den Übergang zur Sekundarschule bietet.

Da auch der Tag der offenen Tür nicht stattfinden darf, entsteht gerade ein Film, in dem die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen erfahren, worauf sie sich an der Sekundarschule freuen können. Dieser wird ab Anfang Januar auf der Website zu sehen sein. Kein digitales Angebot kann jedoch das persönliche Gespräch ersetzen.

Anmeldungen im Februar

Die Schulleitung der Sekundarschule steht gern für die persönliche Beratung am Telefon zur Verfügung. Wer die in Anspruch nehmen möchte, kann sich per Mail an info@sekundarschule-luedinghausen.de oder unter 0 25 91/2 37 14 50 an die Schule wenden. Informationen finden sich überdies auf der Seite www.sekundarschule-luedinghausen.de.

Die Anmeldungen an der Sekundarschule erfolgen vom 16. bis 19. Februar. Um größere Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, bittet die Schulleitung darum, telefonisch einen Anmeldetermin zu vereinbaren.