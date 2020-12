Haushalt 2021 in den Rat eingebracht

Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Mit einem deutlichen Minus geht die Stadt Lüdinghausen in das nächste Haushaltsjahr. Das geht aus dem Etatentwurf hervor, der am Donnerstagabend dem Rat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres von Kämmerer Armin Heitkamp vorgelegt wurde.Bürgermeister Ansgar Mertens sagt dazu: „Unsere finanziellen Spielräume werden kleiner.“