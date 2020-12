LüdinghausenUli Rietmann muss nicht lange überlegen, als sie nach dem für sie herausragendem Ereignis in diesem Jahr gefragt wird: Es war zu Beginn des ersten Lockdowns „Ende März/Anfang April“, erinnert sich die ehrenamtliche Leiterin die Bücherei in Seppenrade, die – mit Gehalt – ebenso in der Stadtbücherei an der Mühlenstraße arbeitet. Auch die Büchereien mussten schließen. „Eine Mitarbeiterin ist zu mir gekommen – weinend. Sie hat mich gebeten, ihr eine Aufgabe zu geben. Sie hat mich dann konkret gefragt, ob sie nicht mit ausliefern dürfte.“

Von Büchern, Spielen und anderen Medien redet Uli Rietmann hier. Sie hat beim ersten Lockdown alle circa 150 Nutzer der Bücherei in Seppenrade angerufen, sie gefragt, wie alt die Kinder sind und dann eine Bücher- und Medienkisten für jede einzelne Familie und andere Leser ganz individuell gepackt. Und nicht nur das: Sie hat per Fahrrad die Kisten zu den Häusern gebracht. „Die Mütter hatten bei Homeschooling und all den anderen Anforderungen gar keine Zeit mehr, auf unsere Homepage zu gehen und sich über das Angebot zu informieren.“ Ihr Team in Seppenrade – mehr als 20 Frauen und Männer gehören dazu – hat Uli Rietmann dabei unterstützt – auch natürlich die schon erwähnte Mitarbeiterin. „Als sie weinend vor mir gestanden hat, habe ich sie – trotz Corona – in den Arm genommen.“ Uli Rietmann macht eine kleine Pause und fügt hinzu: „Diese Umarmung war wichtig.“ Keine Aufgabe mehr zu haben, das habe dieser Mitarbeiterin sehr zu schaffen gemacht.

Die Atmosphäre in der Bücherei in Seppenrade und das Leben drumherum kann man ganz sicher als quicklebendig bezeichnen – vor Corona: Zwölf Schulklassen kamen regelmäßig, alle Kindergärten, es gab Spieletage und Vorleserunden sowie Spielenachmittage im Altenheimen. All das fällt seit Monaten weg. Natürlich vermisst Uli Rietmann all das. Aber auf der anderen Seite, sagt sie, sei durch den Wegfall der so liebgewonnen Angebote Zeit frei geworden für Neues.

Freude über berufliche Anerkennung

Für Uli Rietman war 2020 ein Jahr, das ihr ganz persönlich beruflich einen Erfolg gebracht hat: Die Bücherei in Seppenrade leitet sie ehrenamtlich, in der Stadtbücherei St. Felizitas arbeitet sie seit dem 1. Juni nicht mehr nur neun, sondern 30 Stunden. „Das empfinde ich als große Wertschätzung mir gegenüber.“

Die Mutter zweier Kinder, 15 und 18 Jahre alt, weiß, dass diese Aufstockung befristet ist, dass ein Medienpädagoge oder eine Medienpädagogin irgendwann eingestellt werden soll. Nein, sie ist deswegen nicht enttäuscht oder traurig. „Ich bin keine Medienpädagogin“, sagt sie sachlich und gut gelaunt – ja, dankbar dafür, dass sie jetzt die Stelle erst einmal hat. „Ich mache nur Dinge, die mit Spaß machen – das gibt so viel Kraft“, sagt sie im Laufe des Gesprächs an diesem Dezembermorgen in der WN-Redaktion.

Das war nicht immer so. Krise, harte Zeiten gehören zum Leben. Die hat Uli Rietmann auch erlebt und durchgestanden. Dankbar ist sie dafür – so irritierend es sich im ersten Moment anhören mag –, dass ihr Vater schon im vergangenen Jahr gestorben ist, in dem es Corona eben noch nicht gab und keine Einschränkungen bei Besuchen, bei Umarmungen, beim Händegeben. Mit ganz vielen Menschen habe sie ihren Vater verabschiedet. „Es war eine große Beerdigung.“ Bei der sie und alle anderen viel Trost erfahren hätten. Heute – nahezu unmöglich.

Trotz Corona das Leben genießen

Uli Rietmann genießt das Leben auch jetzt – so wie möglich ist. Morgens noch im Dunklen mit dem Hund eine Runde drehen, die Luft genießen, dann mit der Tochter frühstücken...

Ihre persönliche Erfahrung sei, sagt sie, dass die über 60-Jährigen besser mit der derzeitigen Situation umgehen können als junge Menschen. Vor allem junge Familien mit Grundschulkindern seien äußerst beansprucht. Schulschließungen seien für sie eine Horrorvorstellung. Auch für einen jungen Menschen, der seinen 18. Geburtstag nicht so feiern dürfe, wie ohne Corona, sei es schwer. 18 wird man nur einmal im Leben.

„Mir ist es wichtig, meine innere Zufriedenheit und gute Laune in so einer besonderen Zeit wie dieser an andere Menschen weiterzugeben, sagt Uli Rietmann an diesem Dezembermorgen. „In einer Bücherei geht das besonders gut.“