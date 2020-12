Wer Mathias Pellmann nach dem für ihn entscheidenden Ereignis in 2020 fragt, bekommt gleich eine Fünf-Jahres-Übersicht frei Haus geliefert. Was macht der Mann im Jahr 2015? Längst vorbei. Frage nicht verstanden? Doch schnell wird klar, dass genau in jenem Jahr der Kreis seinen Anfang nimmt, der sich jetzt, im Jahr 2020, – ganz genau sogar erst 2021 – schließen wird. Der erste Jahrgang kam 2015 auf die nigelnagelneue Sekundarschule. Heißt: Im Sommer 2020 gab es den ersten Zehnerjahrgang an dieser Schule – und die war damit erstmalig vollständig. „Die Schule ist in diesem Jahr erwachsen geworden“, sagt ihr Leiter. Man merkt ihm an, dass ihn das sehr freut – vielleicht auch ein bisschen stolz macht. Und dieser „Pionierjahrgang“, wie Pellmann ihn fast liebevoll nennt, wird 2021 der erste Entlassjahrgang der Sekundarschule Lüdinghausen sein.