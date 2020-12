Am heutigen Tag endet auch in Lüdinghausen ein ganz und gar ungewöhnliches Jahr, das den Menschen eine Menge abverlangt hat. Doch nicht nur die Pandemie hat das Leben in der Steverstadt in 2020 geprägt. Es gab durchaus auch noch andere berichtenswerte Themen, wie beispielsweise das Aufstellen der Mauer-Stücke im Oktober mit dem damals noch amtierenden Bürgermeister Richard Borgmann. Einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres gibt der WN-Jahresrückblick, der der heutigen Ausgabe beiliegt.

Jahresrückblick in Bildern 1/6 Insolvenz: Bei Polenz gehen im März die Lichter aus. Eine Übernahme durch Vedder scheitert. Der Insolvenzverwalter sichert die Vermögenswerte. Foto: Peter Werth

Ense Augsut findet an der Burg Lüdinghausen das Abschiedskonzert der Swingersöhne statt. Foto: Peter Werth

Die neue Schranke am Parkplatz Ostwall wird kommen -- trotz heftiger Proteste von Anliegern und Geschäftsleuten. Foto: privat

Als eine seiner letzten Amtshandlungen stellt Büegermeister Richard Borgmann im Oktober die beiden Teilstücke der Berliner Mauer vor, die vom Künstler Alfred Gockel gestaltet wurden und vor der Polizeiwache ihren Platz gefunden haben.. Foto: Arno Wolf Fischer

Unter freiem Himmel finden im Coronajahr auf der Wiese an der Burg Vischering immer wieder ökumenische Messen statt. Foto: Peter Werth

In der konstituierenden Sitzung des Stadtrates werden Anfang November der neue Bürgermeister Ansgar Mertens sowie seine beiden Vertreter Christoph Davids und Anton Holz vereidigt. Foto: Peter Werth