Nach dem Verkaufsstart im Dezember ist der Lüdinghausen-Gutschein nunmehr bei über 80 Betrieben in Lüdinghausen und Seppenrade einlösbar. Auch während der gegenwärtigen Lockdown-Phase können Käufer und Beschenkte den Stadtgutschein bei einer Vielzahl von Betrieben bei Abhol- oder Lieferservice-Angeboten (auch in Teilbeträgen) einlösen, heißt es in einer Pressemitteilung von LH-Marketing.

Dank eines gemeinsamen Sponsorings von Lüdinghausen Marketing, Stadt Lüdinghausen, Sparkasse Westmünsterland sowie der Volksbank Südmünsterland-Mitte werden verkaufte Gutscheine weiterhin um einen Bonus von 20 Prozent aufgestockt. Pro Person wird maximal ein Gutscheinwert von 100 Euro um 20 Prozent bezuschusst.

Gutscheine können rund um die Uhr als Online-Gutscheine gekauft, individualisiert gestaltet, ausgedruckt oder auch per Messenger, Mail etc. versendet werden: www.luedinghausen-gutschein.de. Als Geschenkkarten sind die bezuschussten Gutscheine in den Werten von 10, 25, 50 oder 100 Euro bei Lüdinghausen Marketing erhältlich. Die Gutscheine können telefonisch unter 02591 78008 bestellt werden. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Gutscheine bis zu einem Wert von 44 Euro als steuer- und abgabenfreie Zusatzleistung zukommen lassen möchten, können sich ebenfalls an Lüdinghausen Marketing wenden.

Betriebe aus Seppenrade und Lüdinghausen, die noch als Akzeptanzstelle am neuen Gutscheinsystem teilnehmen möchten, können sich unter www.luedinghausen-gutschein.de kostenfrei registrieren. Im ersten Jahr übernimmt Lüdinghausen Marketing alle anfallenden Gebühren.

Indem die Gutscheine schnell wieder bei den beteiligten Händlern, Gastronomen und Dienstleistern eingelöst werden, kann jeder Gutschein-Käufer oder Beschenkte einen Beitrag leisten, die heimische Wirtschaft zu unterstützen.