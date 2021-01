„Nur ein bisschen mehr Vorlauf“, würde sie sich wünschen, „aber das scheint derzeit wohl einfach nicht möglich zu sein.“ Jutta Tennhoffs Stoßseufzer am Telefon spricht Bände. Sie leitet den Kita-Verbund St. Felizitas, ein Zusammenschluss der fünf katholischen Kindergärten in Lüdinghausen und Seppenrade. Am Mittwoch hat sie aus der Presse erfahren, dass es auch für die Kindergärten in NRW ab Montag in einen verschärften Corona-Modus gehen wird. Am Donnerstag wartet sie noch auf ein Schreiben mit weiteren Details vom Familienministerium. „Und dann müssen wir versuchen, noch vor dem Wochenende die Eltern zu erreichen. Das wird mehr als knapp.“