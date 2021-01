Aufgrund des verlängerten Lockdowns bleiben die kommunalen Einrichtungen bis voraussichtlich zum 31. Januar (Sonntag) geschlossen. Dies gilt für das Rathaus, die Musikschule, die Volkshochschule , das Jugendzentrum Hot Exil, die Burg Lüdinghausen und das Ehrenamtsbüro, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Alle Bürger werden darum gebeten, ihre Anliegen entweder telefonisch, per Brief oder per E-Mail an die Stadtverwaltung zu richten. Für notwendige persönliche Vorsprachen werden von den Mitarbeitern des Rathauses Termine vergeben. „Selbstverständlich bleibt die Verwaltung für die Bürger weiterhin in allen Fragen ansprechbar“, betont Bürgermeister Ansgar Mertens .

Der Semesterstart der Volkshochschule (VHS) war ursprünglich für Montag (11. Januar) vorgesehen und wird nun verschoben. Die VHS wird die Teilnehmenden informieren, sobald das Semester beginnen kann.

In der Musikschule wird weiterhin Online-Unterricht angeboten. Unterricht in großen Gruppen (zum Beispiel Musikalische Früherziehung), mit den Orchestern und in Ensemblefächern kann die Musikschule allerdings nicht in dieser Form anbieten, deshalb entfällt er weiterhin. Die Musikschulverwaltung weist darauf hin, dass sie aufgrund einer internen Schulung am Dienstag (12. Januar) nicht erreichbar ist.

Das Ordnungsamt der Stadt wird die verschärften Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum kontrollieren. „Wir bitten alle Bürger darum, die Regeln einzuhalten und auf Ausflüge und nicht notwendige Besuche zu verzichten“, so Mertens. „Wenn wir die Maßnahmen nun umsetzen und weiterhin Durchhaltevermögen beweisen, bin ich sicher, dass die Regeln in einigen Wochen wieder gelockert werden können.“

Die Durchwahlnummern der für Ihr Anliegen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Interessierte auf der Homepage www.luedinghausen.de.