„Endlich eine einheitliche Linie“ – so der Tenor der Lüdinghauser Schulleitungen zum aktuellen Beschluss des Ministeriums für Schule und Bildung: Distanzunterricht ab Montag (11. Januar) für alle. Nach dem vielen Hin und Her in der Pandemie sowie stets sehr kurzfristigen Entscheidungen seitens des NRW-Schulministeriums, können die Schulen sich seit dem vergangenen Donnerstag auf das digitale Lernangebot und die Notfallbetreuung vorbereiten. Letztere ist an allen Schulen sichergestellt.

Alle Eltern sind allerdings in einer Pressemeldung des Schulministeriums dazu aufgerufen, „ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Betrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“