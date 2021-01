Als Erzieher benötigt man vor allem Geduld, Flexibilität und Improvisationstalent. Was schon zu „normalen“ Zeiten gilt, wird in Zeiten von Corona noch einmal besonders deutlich. Beispielsweise bei der Umsetzung der aktuellsten Corona-Vorgaben: Am Dienstag wurden sie von Bundeskanzlöerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen.