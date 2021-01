Was gibt es in kalten, regnerischen oder verschneiten Wintertagen Schöneres, als am Kamin oder vor dem Kaminofen zu sitzen, in dem getrocknetes Holz für Wärme und entspannende Atmosphäre sorgt. Dass immer genug Brennmaterial vorhanden ist, dafür sorgt unter anderem das Lüdinghauser Familienunternehmen Brennholzhandel und Holztransporte Boor.