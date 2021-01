Vertragen ohne Handschlag

In Zeiten von Corona und sozialer Distanz ist auch die Arbeit von Streitschlichtern eine ganz andere geworden – und das nicht nur, weil sich die Streitenden bei der Versöhnung nicht mehr die Hand geben können.

„Die größte Schwierigkeit ist, dass ich die Leute derzeit aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mehr alle an einen Tisch bekomme“, sagt Alfred Schemmer , seit vielen Jahren gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Oestermann als Streitschlichter oder sogenannte Schiedsperson in Lüdinghausen und Seppenrade tätig. „Im Lockdown geht es wirklich primär darum, die Leute zu vertrösten und bei Laune zu halten, damit da nichts anbrennt“, sagt er und fügt hinzu: „Ich rufe die Personen in regelmäßigen Abständen an oder schicke eine Mail. Manche trifft man auch mal im Ort auf der Straße. Über ein lockeres ‚Wie geht‘s‘ erfahre ich dann manchmal die Befindlichkeiten des aktuellen Streitfalls.“

Wert einer guten Nachbarschaft

Häufig handele es sich ja um ganz banale Nachbarschaftsstreitigkeiten, denen eigentlich etwas ganz anderes aus der Vergangenheit zugrunde liege. „Die nicht geschnittene Hecke oder ein über den Zaun ragender Baum sind dann beispielsweise die Auslöser, die das Fass zum überlaufen bringen“, zählt der Schiedsmann schmunzelnd auf und ergänzt: „Ich nehme mir ja immer genügend Zeit, um auch beide Seiten anzuhören und im besten Fall zwischen den Streitenden zu vermitteln.“

Die Basis einer guten Nachbarschaft sei immer, dass man die eigenen Belange in den Hintergrund stelle und ein respektvoller Umgang, ergänzt Michael Oestermann, seit zwölf Jahren als ehrenamtlicher Streitschlichter in Lüdinghausen tätig. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie – da sind sich die beiden Männer einig – rücke der Wert einer guten Nachbarschaft wieder vermehrt in den Fokus: Denn besonders wenn eine Seite mal auf die Hilfe der andern angewiesen sei, könne man das Geben und Nehmen wieder viel besser schätzen. Rückblickend auf das Corona-Jahr seien aber auch viel weniger Konflikte aufgetreten, bestätigen die Streitschlichter.