2021 gibt es auch im Schaufenster von „Raumausstatter Koke“, an der Mühlenstraße in Lüdinghausen, eine neue Kunstausstellung mit einigen Bildern der Künstlerin Gabi Schneider-Heinrich aus Ascheberg. „Meine farbenfrohen Bilder sind vielleicht ein Beitrag, um die Fantasie der Menschen positiv zu beflügeln“, wird die Erschafferin der Kunstwerke in einer Pressenotiz zitiert.

Seit 21 Jahren malt Schneider-Heinrich in ihrem Atelier daheim und in verschiedenen Workshops ihre Bilder. Mit Vorliebe widmet sie sich maritimen Motive. 40 Bilder sind auch auf der Homepage der Aschebergerin zu sehen, dazu die aktuellen Ausstellungstermine.

Schneider-Heinrich stellt ihre Werke auch regelmäßig im Schloss Nordkirchen aus. Nun ruht durch den Lockdown das öffentliche Leben, Kunstausstellungen können nicht wie gewohnt stattfinden. Umso mehr habe sich die Künstlerin darüber gefreut, ihre Bilder in Lüdinghausen zeigen zu dürfen, heißt es weiter.

Die Ausstellung werde, Corona-konform, noch bis März im „Koke“-Schaufenster zu sehen sein. Die Kontaktdaten der Aschebergerin sind dort ebenfalls abgebildet. Sämtliche Exponate könnten auch käuflich erworben werden, heißt es abschließend.