„Die Bereitschaft zur Corona-Impfung ist in unserem Pflegeheimen sehr groß“, sagt Sascha Schikofski, Pflegedienstleiter im Altenzentrum Clara-Stift Seppenrade. Ein gutes Signal in Zeiten, in denen die politische Debatte um eine Impfpflicht für Pflegekräfte wieder neu entfacht ist.