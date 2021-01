Auf der Baustelle der Leistungssporthalle geht es derzeit zu wie in einem Taubenschlag. Mindestens ein halbes Dutzend Gewerke sind im Einsatz: Elektriker verknüpfen Leitungen, Heizungsbauer verlegen die Fußbodenheizung, der Estrich wird eingebracht und in der Halle wird die Prallwand installiert. Sogar im Außenbereich wird schon an der gärtnerischen Gestaltung gearbeitet.