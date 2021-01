Der Literaturtreff Lüdinghausen trifft sich ab Ende Januar vorerst wieder digital. Wie bereits im vergangenen Jahr bietet die Referentin Heike König-Bölke über die Familienbildungsstätte wieder einen digitalen Einblick in spannende Bücherwelten an. Lesebegeisterte und Neugierige sind eingeladen, an diesem digitalen Angebot teilzunehmen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Technische Voraussetzung ist ein internetfähiges Endgerät. Die Kursleitung biete, auf Anfrage, auch einen Probetermin im Vorfeld an, heißt es weiter.

Am 29. Januar (Freitag) um 19.30 Uhr und am 30. Januar (Samstag) um 10 Uhr startet das neue Thema „Andere Länder – Fremde Welten“. Dieses Thema beruhe auf einer Anregung seitens der Teilnehmer und sei auch der Corona-Pandemie geschuldet. Wenn man schon nicht reisen könne, solle zumindest über die Bücher ein Eintauchen in fremde Welten und ein „Blick über den Tellerrand“ möglich sein.

Der Kursus startet im Januar mit dem Titel „Schnee in Amsterdam“ von Bernard MacLaverty. Der Autor schildert die Januar-Reise eines älteren, irischen Ehepaares nach Amsterdam – lebensklug und schnörkellos. Eine Reise, die tiefe Risse in der Beziehung offenbart und bei der ein Schneesturm die entscheidende Antwort auf offene Fragen liefert. Bevor sich der Blick im Frühling und Sommer, bei den monatlichen Treffen, gen Afrika und Neuseeland richtet, steht im Februar Island im literarischen Fokus. Der Roman des isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness „Das Fischkonzert“ wird am 26. und 27. Februar (Freitag und Samstag) besprochen.

Solange die Einschränkungen aufgrund der Pandemie gelten, bestehe das digitale Angebot, informiert der Literaturtreff. In Absprache mit der Familienbildungsstätte und in Anlehnung an die jeweils geltenden Bestimmungen können zu einem späteren Zeitpunkt wieder Präsenzkurse stattfinden. Anmeldungen für einen der beiden Kurse, sind über die Familienbildungsstätte Lüdinghausen möglich: 0 25 91/98 90 90, fbs-luedinghausen@bistum-muenster.de