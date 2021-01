Die Eltern in Lüdinghausen und Seppenrade müssen im Januar keine Gebühren für die Kindertagesstätten bezahlen. Auch die Beiträge für die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagsschule entfallen, heißt es in einer Pressenotiz der Stadtverwaltung. Dies geschehe jeweils unabhängig davon, ob eine Notbetreuung in Anspruch genommen werde. Bereits überwiesene Beiträge für den Monat Januar werden den Eltern erstattet, heißt es weiter.

Die Entscheidung wurde im Haupt- und Finanzausschuss getroffen. Der Einnahmeausfall betrage für alle drei Grundschulen etwa 16 000 Euro. Die Landesregierung habe vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Landesgesetzgeber angekündigt, den Einnahmeausfall auf kommunaler Ebene zu 50 Prozent zu übernehmen.

Bürgermeister Ansgar Mertens freue sich darüber, dass die Familien somit zumindest finanziell ein wenig entlastet würden. „Unterricht von Zuhause aus und die Betreuung von kleinen Kindern müssen oft mit dem eigenen Beruf in Einklang gebracht werden“, so Mertens. „Die Kinder wiederum dürfen derzeit ihre Freunde nicht sehen und müssen sich auf eine ungewohnte Art des Lernens einstellen. Das ist keine leichte Situation und Eltern und Kinder zeigen im Moment ein riesiges Durchhaltevermögen.“