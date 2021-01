Mit einem Sperrvermerk hat die Politik die im Haushalt 2021 vorgesehen Summe von 351 000 Euro für die Erweiterung des Rathauses versehen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend in der Aula des St.-Antonius-Gymnasiums sprachen sich CDU, Grüne und FDP für dieses Vorgehen aus. Lediglich die Sozialdemokraten wollten die Summe frei geben.