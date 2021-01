Schwer verletzt wurde am Donnerstag (21. Januar) gegen 10.35 Uhr eine 16-jährige Selmerin bei einem Unfall auf der B 235, als sie mit dem Auto einer 53-jährigen Lüdinghauserin zusammenstieß, teilt die Polizei mit. Die Frau wollte stadtauswärts fahrend nach links in die Hiddingseler Straße abbiegen. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin die ihr aus Fahrtrichtung Senden entgegenkommende Jugendliche auf ihrem Motorroller. Mit einem Rettungswagen kam die Jugendliche schwer verletzt in ein Krankenhaus in Münster. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.