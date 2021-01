„Das kam zu einem denkbar schlechten Moment“, formuliert es Burkhard Nolte, Regionalgeschäftsführer der Franziskus-Stiftung in Münster und damit auch für das St.-Marien-Hospital in Lüdinghausen verantwortlich, bewusst vorsichtig. Gemeint ist das plötzliche Aus für die gerade erst begonnene Impfung der Krankenhaus-Mitarbeiter in NRW. „Wir waren so froh über die große Impfbereitschaft in der Belegschaft, und dann passiert so was. Das verunsichert die Leute, und das können wir angesichts der Lage nun wirklich nicht gebrauchen“, macht er aus seinem Unmut keinen Hehl.