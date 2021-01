Wer aus Fahrtrichtung Ostwall im Kreuzungsbereich mit der Neustraße nach links auf der Mühlenstraße weiterfahren will, muss den Blinker setzen. Das, so Fahrlehrer Al­fred Fust , schreibe die Straßenverkehrsordnung so vor. Das entsprechende Verkehrszeichen signalisiere die beiden möglichen Fahrtrichtungen – einmal geradeaus in die Neustraße und links abknickend in die Mühlenstraße.

Und gerade das Nichtblinken der Autofahrer führt laut Fust nicht selten zu Irritationen an diesem Knotenpunkt. Das betreffe vornehmlich Fußgänger und Radfahrer, die aus der Neustraße kommen, aber auch solchen, die mit ihrer Leeze von der Mühlenstraße nach links in die Neustraße abbiegen wollen.

Der Lüdinghauser verweist in diesem Zusammenhang vor allem auf die Mädchen und Jungen, die in Richtung Ostwallgrundschule unterwegs sind. „Die sehen, dass der Pkw-Fahrer nicht blinkt und gehen davon aus, dass er geradeaus in die Neustraße fahren will“, erklärt er. Und er nennt ein weiteres Problem: Radfahrer aus der Neustraße in Richtung Ostwall – also geradeaus fahrend – seien gegenüber den nach links abbiegenden Autofahrern aus Fahrtrichtung Ostwall bevorrechtigt.

Eine „Unfallhäufungsstelle“ in diesem Bereich gebe es allerdings nicht. Das sagte Sascha Kappel von der Pressestelle der Kreispolizei Coesfeld auf WN-Nachfrage. Allerdings bekräftigte auch er, dass dort nach links abbiegende Fahrer blinken müssten. Wer dies nicht tue, riskiere ein Bußgeld von zehn Euro, bei Gefährdung anderer würden sogar 30 Euro fällig.