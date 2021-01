Einen langen Atem brauchten die über 80-Jährigen, die es gleich am Montagmorgen bei der Hotline zur Terminvergabe für die Corona-Impfungen versucht haben. Weil sie sicherlich nicht die einzigen waren, die per Telefon oder online ein Termin ausmachen wollte, war das System schon am frühen Morgen an seine Belastungsgrenze gelangt – genauso wie so mach ein Senior.