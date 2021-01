Einen Mangel an Ideenreichtum und Umtriebigkeit ist so ziemlich das Letzte, was man Wilfried Reckers vorwerfen kann. Der Initiator von „Mittwochs in der Borg“ und dem Corona-Ableger des Jahres 2020 – „Sommer auf der Burg“ – betreibt zudem das Café im Wohnpark Disselhook, einen Schnellimbiss in Datteln sowie die Gastronomie im Naturbad Olfen.