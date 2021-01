Die Interessengemeinschaft Struck versteht sich selbst als Interessen- und Nachbarschaftsgemeinschaft, die alle drei Jahre ein Schützenfest feiert. Zwischen diesen Schützenfesten gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen für Jung und Alt. Von der Winterwanderung, dem Plattdeutschen Abend über das Zeltwochenende für die Jüngsten – die Struck Kids – bis hin zu einem Irischen Abend, ist der Kalender der Struckler jedes Jahr aufs Neue prall gefüllt. „In einer Zeit, wo es zunehmend anonymer zugeht, versuchen wir eine aktive Gemeinschaft zu gestalten“ wird André Schlierkamp , Vorsitzender der IG Struck, in einem Pressetext zitiert.

Mit Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr des vergangenen Jahres, war alles anders. In 2020 wäre das Schützenfest im Struck gewesen. Dieses musste, wie auch alle anderen Veranstaltungen, abgesagt werden. Selbst die Mitgliederversammlung konnte nicht durchgeführt werden.

„Wir wären nicht die Interessengemeinschaft Struck, wenn wir nicht versuchen würden, in jeder schwierigen Situation auch eine Chance zu sehen“ so Schlierkamp weiter. Das Vereinsheim, das Struckhaus an der Tüllinghofer Straße, sei mittlerweile 31 Jahre alt und da hätten sich einige sanierungsbedürftige Gewerke angesammelt. Da es pandemiebedingt keine vereinsmäßige Nutzung gab, hatten die Struckler ausreichend Zeit, viele dieser Baustellen abzuarbeiten. Wie immer hätten viele Mitglieder der Gemeinschaft selbst Hand angelegt. So sei fast ein Jahr lang, teils unter strengen Hygiene- und Abstandsauflagen, das Vereinsheim saniert worden. Trotz des Engagements der Mitglieder sei eine solche Sanierung mit hohen Kosten verbunden. Zudem fehlten Einnahmen aus Veranstaltungen. Hilfreich sei da das Sponsoring der Sparkasse Westmünsterland zur Realisierung des Projektes gewesen. Die Sanierung werde nach dem Ende des verschärften Lockdowns in die letzte Runde gehen. „Ich hoffe, dass wir bald wieder zu dem zurückkehren, was uns ausmacht – Gemeinschaft, Geselligkeit und Miteinander“, wird der Struck-Vorsitzende zitiert.