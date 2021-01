Die Corona-Nachbarschaftsaktion „Lüdinghausen hilft“, die schon im ersten Lockdown vor fast einem Jahr nachbarschaftliche Unterstützung für Hilfesuchende und Corona-infizierte organisiert hat, wird auch die ab dem 8. Februar (Montag) beginnenden Impfungen im Impfzentrum in Dülmen begleiten und unterstützen.

„Wir sind froh, dass sich Bernhard Altenbockum bereit erklärt hat, als Koordinator einer Impfbegleitung für Bürger einzutreten, die selbst keine Möglichkeit haben, zum Impfzentrum zu kommen und dabei Hilfe benötigen. Wir rufen jetzt Freiwillige auf, sich bei ihm zu melden, und bieten gleichzeitig allen unsere Hilfe an, die Unterstützung bei dieser für die Bekämpfung der Pandemie so wichtigen Maßnahme benötigen“, so die Organisatoren von „Lüdinghausen hilft“ in einer Pressemitteilung.

Der Lüdinghauser Bernhard Altenbockum wird gemeinsam mit Unterstützung der Caritas die Impfbegleitungen koordinieren. „Ich bitte sowohl um Meldung von Freiwilligen, die sich vorstellen können eine Impfperson zum Impfzen­trum nach Dülmen zu fahren und zu begleiten, als auch Hilfesuchende, sich bei mir zu melden. Ich stelle dann entsprechende Kontakte her“, wird Altenbockum in dem Pressetext zitiert.

Der Ablauf der Impfbegleitung soll nach Kontaktherstellung zwischen den Beteiligten abgesprochen werden, somit wird auch der erforderliche Infektionsschutz sichergestellt. Interessierte können sich werktags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr unter der Hotline 08 00/6 26 08 00 melden.