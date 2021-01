„Wir jammern, wenn die Gaststätten zu haben. Dort hungern die Menschen“, beschreibt Franziska Ritter, Sprecherin der KFD St. Felizitas, die Situation in der Partnergemeinde Monze in Sambia. Der Förderkreis Monze der Kirchengemeinde St. Felizitas unterstützt die die dortige Kirchengemeinde Sacred Heart seit über vier Jahrzehnten.

Die Corona-Pandemie hat das fünftärmste Land auf dem Globus fest im Griff. Innerhalb kurzer Zeit starben der Bischof und der Generalvikar in der Diözese, beschreibt Dr. Bernadette Hartmann die Situation. Sie war seit 1996 zehn Mal in dem Land, um sich vom Fortgang der verschiedenen Projekte zu überzeugen, die mit Spendengeldern aus Lüdinghausen gefördert werden. Dazu zählt die Schul- und Handwerkerausbildung junger Menschen, sowie die Unterstützung für das dortige Hospital. Zudem werden Kleinkredite an alleinerziehende Mütter vergeben, die sich eine eigene Existenz aufbauen wollen.

All das liege derzeit auf Eis, erläutert Hartmann. Und das hat einen Grund: In der Zeit der Pandemie habe sich die Lage komplett gewandelt. Sambia sei wirtschaftlich vom Nachbarn Südafrika abhängig. Die Grenzen sind seit Monaten dicht. Das wirtschaftliche Leben sei fast zum Stillstand gekommen, erklärt Hartmann. Und: „Die Menschen hungern. Es geht inzwischen um das blanke Überleben.“ Deshalb hat der Förderkreis jetzt 3500 Euro als „Hungerhilfe“ nach Monze überwiesen. Geld, das die Frauengemeinschaft in den vergangenen drei Jahren gesammelt hat, das eigentlich in die Projekte fließen sollte.

Dafür soll der Priester der Gemeinde Sacred Heart, Deogratious Kanndula, Maismehl kaufen, das anschließend an die Menschen verteilt wird, um die größte Not zu lindern. Auf die Frage, was er denn zurzeit vornehmlich in seiner Gemeinde mache, habe Kanndula nur geantwortet: „Hauptsächlich beerdigen.“

Hartmann hält den Kontakt nach Monze vornehmlich über WhatsApp. Mit den Jahren hätte sich eine ganze Reihe Freundschaften entwickelt. So sei es eine Selbstverständlichkeit, die Notlage eindämmen zu wollen. Denn: „Freunden muss man helfen“, sagt Hartmann. Sobald die Corona-Pandemie eingedämmt sei, wollen die Aktiven des Förderkreises auch wieder in das Land reisen. Eine Tour, die im vergangenen Jahr schon hatte ausfallen müssen.

Spenden für Monze sind möglich an: Volksbank Südmünsterland-Mitte, IBAN: DE70 4016 4528 0022 9083 00; Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE35 4015 4530 0030 0016 22.