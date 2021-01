Die Lüdinghauserin Mara Silge hat sich für das Bundesfinale der Internationalen Biologie-Olympiade qualifiziert. „Ich konnte es erst gar nicht glauben, als mein Biolehrer Herr Große-Ahlert mir die freudige Mitteilung machte, dass ich es in die dritte Runde und damit ins Bundesfinale der Internationalen Biologie-Olympiade geschafft habe“, berichtet Mara mit einem freudigen Strahlen im Gesicht.

Die begeisterte Biologieschülerin, die die Jahrgangsstufe Q 2 am Gymnasium Canisianum besucht, erreichte in der Vorauswahl des jährlich stattfindenden Schülerwettbewerbs zur Talentförderung einen der besten 50 Plätze bundesweit und belegte in NRW sogar den sechsten Platz.

Nun nahm sie an einem Onlineseminar der WWU Münster teil, das sie gezielt auf das Bundesfinale Ende Februar vorbereitete. „Es war äußerst spannend mit den Profis und Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten“, so die Lüdinghauserin. „So konnte ich direkt schon einmal Uni-Luft schnuppern – wenn auch nur digital“, erzählt Mara begeistert. Das Seminar deckte verschiedenste Bereiche und Ebenen der Biologie ab. So erfuhr die wissbegierige Schülerin allerlei über die Pflanzenanatomie und -entwicklung, über die Zoologie bis hin zur molekularen Ebene der Genetik. Auch methodisch war das Seminar sehr vielseitig gestaltet.

Es wurden Fertigkeiten in den Bestimmungsübungen, beim Mikrokopieren, in den molekularbiologischen Methoden der Blutgruppenbestimmung sowie der DNA-Vervielfältigung auf theoretischer Ebene geschult und verfeinert. Besonders interessant fand die „Cani“-Schülerin auch den Austausch mit früheren Teilnehmern des Bundesfinales, die wertvolle Tipps zum Ablauf des Wettbewerbs gaben und den Neuqualifizierten Rede und Antwort standen.

Passend zu den Zielen des Wettbewerbs – der Förderung des Interesses am biologischen Arbeiten und kreativen Denkens beim Lösen biologischer Fragestellungen – wird Mara nun in enger Zusammenarbeit mit ihrem Biologielehrer bis zum Bundesfinale ihr Wissen und ihre methodischen Kompetenzen intensivieren. Das Finale, bei dem die vier besten Teilnehmer aus Deutschland für das internationale Olympiateam ermittelt werden, besteht dann noch einmal aus zwei Runden.