Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchten viele Anhänger des Nazi-Regimes, sich ihrer Abzeichen, Flaggen oder auch anderer Dinge – und damit ihrer eigenen unrühmlichen Vergangenheit als Nationalsozialisten – zu entledigen. Deutschlandweit wurden Uniformen und Hitlerbilder verbrannt, Parteiabzeichen entsorgt. Ähnliches geschah mit dem Einmarsch der Amerikaner am 30. März 1945 auch in Lüdinghausen. Damals rückte die 9. US-Armee aus Richtung Haltern kommend ein. Und so gab es auch in der Steverstadt so manches Nazi-Symbol zu entsorgen.