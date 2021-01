33 Jahre war Angelika Gründken als pädagogische Mitarbeiterin bei der Familienbildungsstätte Lüdinghausen ( FBS ) aktiv. Nun verabschiedete sich die 63-Jährige in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Annika Wille , die bislang als Elternbegleiterin im Rahmen des FBS-Projekts „Brücken bauen, Menschen verbinden in Lüdinghausen“ gearbeitet hat. Auf ihre langjährige Tätigkeit blickt Gründken mit Dankbarkeit zurück. „Es war ein Glück, in der Familienbildung zu arbeiten. Genau dort, wo ich immer schon gerne meine Fähigkeiten einsetzen wollte: im sensiblem Bereich des Übergangs vom Paar zur Familie, oder generell mit Menschen von 0 bis 99 Jahre aller Nationen und Kulturen.“

Auf die Frage, was ihr schönstes Erlebnis in den mehr als drei Jahrzehnten gewesen sei, nennt sie kein einzelnes: „Die Begegnungen mit Familien. Da haben sich Familienkreise und Freundschaften entwickelt, die heute noch bestehen.“

„Ich trete in große Fußstapfen“, sagt Nachfolgerin Wille. Die 41-jährige Sozialpädagogin, die mit ihrer Familie in Lüdinghausen lebt, arbeitet seit Frühjahr 2015 bei der FBS – zunächst als Kidix-Referentin (Programme für Eltern und Kleinkinder), zuletzt als Elternbegleiterin für Flüchtlingsfamilien.