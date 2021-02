Gesucht: Experten in eigener Sache

Lüdinghausen -

Von Ann-Christin Frank

Engagierte Mitstreiter und Menschen mit einem Handicap sollen Hand in Hand an guten Lösungen zum Thema Inklusion arbeiten. Das gemeinsame Ziel ist die Einrichtung eines Inklusionsbeirates in Lüdinghausen. Ein entsprechender Antrag ist bereits gestellt, nun geht es darum, möglichst viele Menschen ins Boot zu holen.