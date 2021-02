Während andernorts Bestatter und Krematorien aufgrund der vielen an Corona verstorbenen Menschen am Limit arbeiten, zeigt sich die Lage in Lüdinghausen nach wie vor entspannt. „Glücklicherweise hatten wir hier bisher – so weit ich das weiß – erst drei bestätigte Todesopfer zu beklagen. Eines davon haben wir bestattet“, erzählt Stephan Pinnekamp, Inhaber des gleichnamigen Bestattungsunternehmens an der Neustraße.

Trotzdem sei Corona auch für sie ein Thema, „und das seit dem vergangenen Frühjahr.“ Damals seien die Umstände teilweise noch belastender gewesen.