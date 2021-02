Angebote überleben „Brückenbau“

Dreieinhalb Jahre lang – von Mai 2017 bis Dezember vergangenen Jahres – hat die Familienbildungsstätte Lüdinghausen ( FBS ) eingewanderte Familien aus dem Ausland auf besondere Weise unterstützt. Sie lud zu Koch- und Nähkursen, internationalen Spielgruppen oder etwa Kaffeenachmittagen. „Manche Treffen fanden wöchentlich statt, manche monatlich, manche drei Mal im Jahr“, sagt Annika Wille , die das Projekt als „Elternbegleiterin“ der FBS mitbetreute.

„Brücken bauen, Menschen verbinden in Lüdinghausen“, war der Name des Projekts, das vom Bundesfamilienministerium, dem Katholischen Bildungsforum Coesfeld und der Stadt Lüdinghausen unterstützt wurde. Vom Bund flossen 152 000 Euro in das dreijährige Programm, 20 Prozent dieser Fördersumme schoss die FBS aus Eigenmitteln hinzu. Insgesamt 47 Kommunen, Schulen oder gemeinnützige Organisationen deutschlandweit hatten Fördergelder aus dem Bundesmodellprogramm „Starke Netzwerke – Elternbegleitung für geflüchtete Familien“ beantragt, so Wille.

„Ziel des Projektes war, Eltern Angebote wie den Zugang zu Sportvereinen, die Musikschule oder die DLRG zu vermitteln und die Kinder über die Jahre zu begleiten“, sagt FBS-Mitarbeiterin Angelika Gründken. So habe die Familienbildungsstätte den Familien zum Beispiel vermittelt, wie wichtig Kindertagesstätten für die Integration des Nachwuchses in Deutschland sei.

Etwa 60 Familien mit Kindern aller Altersgruppe seien im Rahmen des Projekts betreut worden, schätzen Wille und Gründken. „Wir hatten mal eine Begegnung, da waren 80 Personen nur im Foyer, zwei Drittel davon Kinder“, erinnert sich Wille. Die Familien kamen aus so unterschiedlichen Ländern wie Syrien, Eritrea, Ägypten oder Algerien, aber auch aus Osteuropa oder dem Kosovo. „Wir hatten auch Libanesen dabei, die schon seit den 90er Jahren in Deutschland leben, aber auch türkischstämmige Familien, die in dritter Generation in Deutschland leben“, so die Elternbegleiterin. „Die haben natürlich sehr gut Deutsch gesprochen.“

„Abgesprungen sind wenige Familien, es wurden eher immer mehr“, erinnert sich Gründken an die vergangenen drei Jahre. Der „Schlüssel“ zum Eingang des Projekts war der „Willkommensgruß“, der auch weiterhin auf der Agenda der Familienbildungsstätte bleibt. Zur Geburt jedes Kindes aus einer Migrantenfamilie besucht ein FBS-Mitarbeiter die Familie und verschenkt ein „Elternbegleitbuch“. Bei dieser Gelegenheit machte er auch auf das Projekt aufmerksam. Dieses ist nun Geschichte, doch einige Angebote haben es überlebt. Neben dem „Willkommensgruß“ sollen unter anderen Koch- und Schwimmkurse und die internationale Spielgruppe bestehen bleiben.