Schneechaos so weit das Auge reicht, zugeschneite Autos und der Appell an alle zuhause zu bleiben. Denn: Selbst Räumfahrzeuge und Traktoren kämpfen gegen die Flockenfront und weißen Windverwehungen an. Doch was ist mit all jenen, die arbeiten müssen, weil sie in der häuslichen Pflege oder beim handwerklichen Notdienst arbeiten.