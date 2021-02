Grundstücke zum Höchstpreis

Für die Vergabe der städtischen Grundstücke, die im künftigen Baugebiet Hesselmanngraben/Hinterm Hagen zur Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen sind, möchte die SPD das Punkteverfahren aussetzen, um die Grundstücke an potenzielle Bieter im Höchstpreisverfahren zu versteigern. Wer den höchsten Preis je Quadratmeter bietet, soll das Grundstück erhalten, fordern die Sozialdemokraten. Der Rabatt für Familien mit Kindern solle weiterhin gewährt werden. Die SPD-Fraktion erhofft sich dadurch zusätzliche Erlöse, um im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten in dem südlichen Teil des Neubaugebiets Grundstücke für sozialen Wohnungsbau und Mietwohnungen möglichst günstig zu verkaufen.

„Es handelt sich hier um eine bevorzugte Wohnlage, weshalb der Grundstücksverkauf mit einem hohen Festpreis erfolgt wäre, der für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen ohnehin schwer erschwinglich ist“, wird die SPD-Fachfrau Dagmar Stallmann in dem Pressetext zitiert. Der Verkauf von Grundstücken dürfe niemals unterhalb des Bodenrichtwerts erfolgen. Daher müsse auch ein entsprechendes Mindestgebot aufgerufen werden. Die SPD-Fraktion fordert, die Potenziale eines Höchstpreisverfahrens zu nutzen, um die Mehreinnahmen für erschwingliche Grundstücke zur Bebauung mit Mehrfamilienhäusern zu nutzen. Im südwestlichen Abschnitt des Baugebiets sieht der Planungsentwurf der Lüdinghauser Stadtverwaltung eine solche Bebauung vor.

Der SPD-Ratsherr im Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung, Dirk Havermeier, unterstreicht die Notwendigkeit sozialer Wohnungspolitik in Lüdinghausen: „Wir haben die Aufgabe, Politik für die ganze Breite unserer Bevölkerung zu machen. An dieser Stelle schaffen wir mit unserem Vorschlag einen gerechten Ausgleich. Diejenigen, die es sich leisten können, zahlen so ihren freiwilligen Beitrag für diejenigen, die auf eine bezahlbare Mietwohnung angewiesen sind.“

Die Sozialdemokraten rechnen bei diesem Verfahren mit keiner zusätzlichen Belastung für den städtischen Haushalt. Laut Antragstext sei der Druck auf den Lüdinghauser Bau- und Wohnungsmarkt so groß, dass womöglich sogar Mehrerlöse möglich seien. „Alle Bieter im Höchstpreisverfahren bieten den Preis, welchen sie selbst bereit sind, für ein Grundstück an dieser Stelle zu zahlen. Bei gleichen Geboten kann der Punktekatalog mit den Sozialkriterien immer noch herangezogen werden; alternativ wird einfach gelost“, ergänzt Ratsfrau Kathrin Vierhaus die Idee ihrer Fraktion.