Die Einschränkungen durch die Coronaschutzmaßnahmen halten nun schon lange an und im Alltag gibt es oft wenig Abwechslung. Dies wollen Theresa Holewa und Melanie Schmidt vom „Come-in Corner“ nun ändern: Am kommenden Montag, 15. Februar) um 16 Uhr laden sie zum Spielenachmittag ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Einladung zu Zeiten höchster Kontaktbeschränkungen? Wie könnte das gut gehen? Wie so vieles zurzeit: digital. Über die Videokonferenzplattform BlueJeans (kostenlos und ohne Installation) sind Lüdinghauser Bürger eingeladen, Spieleklassiker wie Stadt-Land-Fluss und „Wer bin ich“ zu spielen. Technische Voraussetzungen sind ein Internetzugang, Mikrofon und Kamera. Und dann noch ganz analog: Zettel und Stift, heißt es weiter.

Für eine angenehme Spieleatmosphäre, so versprechen es Holewa und Schmidt – werden sie auch im digitalen Raum sorgen. Für 60 Minuten sei der digitale Treffpunkt reserviert. Die beiden Organisatorinnen freuen sich über jede Anmeldung. Diese ist möglich bei Holewa unter t.holewa@caritas-coesfeld.de und unter 01 75/2 26 61 78 oder bei Schmidt unter m.schmidt@ caritas-coesfeld.de und 01 51/57 68 66 86. Allen interessierten Personen werde nach der Anmeldung ein Link zur Videoplattform zugesandt und Unterstützung beim Einrichten der Technik angeboten. Bei einem einzigen Spielenachmittag solle es nicht bleiben. Weitere Treffen und andere Themen seien angedacht und werden am Montag mit den Teilnehmenden besprochen, heißt es abschließend.