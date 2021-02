Sie war schon zum Abriss bestimmt und wäre dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden – die alte Scheune in der Bauerschaft Tinge bei Schöppingen. Dort hat sie Johannes Busch mit einigen Mitstreitern der Interessengemeinschaft Bauernhaus vor einem Dutzend Jahren entdeckt und vor diesem Schicksal bewahrt. Balken für Balken wurde sie damals abgetragen und in Tetekum eingelagert. Beim Abbau hat er 2008 selbst mit Hand angelegt. Jetzt wird das Bauwerk in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hof Grube, dessen Ursprünge ins Jahr 1517 zurückreichen, wieder aufgebaut.