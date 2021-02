Die neue Info- Stele an der Pfarrkirche St. Felizitas bietet ab sofort allen Bürgern die aktuellsten Informationen auf einem großen Touchscreen – ganz modern aufbereitet und eng mit der Internetseite von St. Felizitas verknüpft. „Unsere Homepage wird in den kommenden Wochen ebenfalls überarbeitet und sich dann in einem ganz neuen Erscheinungsbild zeigen“, sagt Pfarrsekretär Valentin Wittkamp .

Die Info-Stele an der Kirche ist ein virtueller Schaukasten, der die Besucher mit aktuellen Hinweisen versorgen soll. Aufnahmen des Kirchengebäudes, die kürzlich extra mit einer Drohne aufgenommen worden sind, machen neugierig und lassen Vorbeigehende näher an die Stele herantreten. „Über ein Menu auf der Startseite lassen sich die verschiedenen Folgeseiten durch Antippen oder wischen – ähnlich wie bei einem Smartphone oder Tablet – aufrufen“, erklärt Pfarrer Benedikt Elshoff die nutzerfreundliche Bedienung. Neben Informationen über die Gottesdienste oder auch anstehende Veranstaltungen – sofern diese nach Corona wieder stattfinden – werden den Bürgern im „virtuellen Schaukasten“ angezeigt.

„Darüber hinaus soll die Infotafel die Möglichkeit bieten, auf die Inhalte unserer Internetseite zuzugreifen“, erklärt Wittkamp, der sich gemeinsam mit Kirchenvorstand und Pfarreirat seit über drei Jahren Gedanken zu den Informationsmöglichkeiten an den Gebäuden der Pfarrei gemacht hat. Für die Inhalte der Info-Stele ist das Pfarrbüro zuständig. „Kirchliche Gruppen können sich mit uns in Verbindung setzten, um ihre Inhalte in dem neuen Schaukasten anzeigen zu lassen“, ergänzt Wittkamp.