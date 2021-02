Das Ordnungsamt der Stadt Lüdinghausen weist darauf hin, dass die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung an diesem Wochenende verstärkt kontrolliert wird. Die Streifendienste werden an besonders beliebten Orten, wie zum Beispiel den Rodelhügeln in der Seppenrader Schweiz und der Burg Vischering in Lüdinghausen, präsent sein.

„Wir gehen davon aus, dass viele Bürgerinnen und Bürger das angekündigte schöne Wetter nutzen möchten“, so Ordnungsamtsleiter Michael Pieper. Und: „Wir möchten alle darum bitten, die Abstands- und Kontaktregeln weiterhin einzuhalten. Die Zahlen im Kreis Coesfeld sinken erfreulicherweise weiter, doch gerade angesichts der unter anderem auch in Lüdinghausen bekannt gewordenen Mutationen ist es besonders wichtig, dass sich alle weiterhin an die bekannten Regeln halten.“