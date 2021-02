Die Zuneigung zu Katzen wurde ihm praktisch in die Wiege gelegt. Sie begann noch vor dem Eintritt in die Schullaufbahn bei einem Besuch der Verwandtschaft auf einem Bauernhof in Capelle. Als Geschenk erhielt Frantz Wittkamp zwei kleine Katzen, die er mit nach Hause nehmen durfte. Seitdem sind Katzen aus dem Hause Wittkamp seit vielen Jahrzehnten praktisch nicht mehr wegzudenken – und zwar nicht nur als reale Lebewesen.