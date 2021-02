Es ist Mittwoch kurz vor halb eins. Vor der Tür der Tafel Lüdinghausen haben sich die ersten Kunden versammelt. Drinnen wartet das Team der Ehrenamtlichen darauf, die in Tüten verpackten Lebensmittel auszugeben. Das, so Rita Becker, laufe nach einem coronagerechten Plan ab. „Jeder bekommt vorher eine Nummer in die Hand. Und genau in der Reihenfolge dürfen die Leute dann in die Halle kommen“, berichtet die Helferin, die schon seit einem Dutzend Jahren für die Tafel im Einsatz ist. Und: „Alle müssen eine Maske tragen.“ Am Tresen werden dann die Tüten ausgegeben.