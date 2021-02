Jetzt heißt es wieder: „Hefte raus“

Immerhin hatten sie dieses Mal eine Woche Zeit, um alles Nötige noch rechtzeitig zu organisieren. Gemeint sind die Corona-gebeutelten Schulleitungen in NRW und damit natürlich auch in der Steverstadt. Nach dem Willen der Landesregierung sollen nach monatelangem Homeschooling im zweiten Lockdown ab Montag (22. Februar) endlich wieder die ersten Schulklassen vor Ort unterrichtet werden. Während das Angebot in den Grundschulen für alle Schüler gilt (siehe Artikel unten), sind an den weiterführenden Schulen zunächst nur die Abschlussklassen an der Reihe.

Vorbereitung auf Abiturprüfung

„Bei uns sind das rund 170 Schüler der Stufen Q I und Q II“, erklärt Elisabeth Hüttenschmidt , Leiterin des St.-Antonius-Gymnasiums auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten . Diese Schüler machen entweder in diesem oder im kommenden Jahr ihr Abitur. Auf einen ebenfalls vom Land erlaubten Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht – beispielsweise durch die wochenweise Aufteilung von Schulklassen oder Kursen – wird am Anton dabei bewusst verzichtet. „Zum einen möchten wir den Schülern so viel regulären Unterricht wie möglich anbieten, gerade vor den anstehenden Klausuren“, so Hüttenschmidt. Zum anderen habe man mehr als genug Platz, um den notwendigen Abstand untereinander zu garantieren, da die übrigen Jahrgänge noch zuhause seien.

Ein Weg, den auch das Gymnasium Canisianum einschlagen will. „Da wir ohnehin gerade bei vielen Leistungskursen miteinander kooperieren, macht es natürlich Sinn, dass wir das genauso handhaben wie die Kollegen am Antonius“, erläutert Schulleiter Michael Dahmen . Und so wie am Anton werde dabei sowohl im Unterricht als auch auf dem Schulgelände durchgängig eine Maskenpflicht bestehen. „Eine generelle Maskenpflicht gibt es bei uns ja schon seit September“, erinnert Dahmen an den damaligen Beschluss. Zu den ebenfalls rund 170 Schülern der Q I und Q II kommen am Canisianum allerdings noch elf Schüler einer Flüchtlingsklasse hinzu. „Diese Schüler machen bei uns in diesem Jahr einen Abschluss, der der neunten Hauptschulklasse entspricht, und wechseln dann an das Berufskolleg.“

„ Zunächst werden die Schüler der 13. Klasse des gymnasialen Zweigs wieder kommen, zwei Wochen später folgen dann die Zwölftklässler. Zunächst werden die Schüler der 13. Klasse des gymnasialen Zweigs wieder kommen, zwei Wochen später folgen dann die Zwölftklässler. “ Sabine Neuer (Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg)

Auch am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg gehen am Montag zumindest in einem Teil der Klassenräume wieder die Lichter an. „Zunächst werden die Schüler der 13. Klasse des gymnasialen Zweigs wieder kommen, zwei Wochen später folgen dann die Zwölftklässler“, schildert Schulleiterin Sabine Neuser den geplanten Ablauf. Anders als an den Gymnasien habe man bei dem Thema mehr Gestaltungsfreiheit. Für die Berufskollegs sei der Startschuss zum Präsenzunterrichts aus Düsseldorf eine „Kann- und keine Muss-Regel“.

An der Sekundarschule wird am Montag übrigens laut Schulleiter Mathias Pellmann ein ganz besonderer Jahrgang wieder zum Unterricht erscheinen. „Das sind unsere Pioniere, die ehemaligen Fünftklässler, mit denen damals die Sekundarschule im Jahr 2015 an den Start gegangen ist. Die schließen in diesem Jahr die zehnte Klasse ab.“ Auch sie sollen die Schule bis zur zentralen Abschlussprüfung im Mai täglich besuchen. „Wir wollen ein Maximum an Unterricht bei einem Minimum an Infektionsrisiko“, formuliert es Pellmann, der aus seiner Freude keinen Hehl macht, dass nach so langer Pause wieder das Leben in die Schule zurückkehrt. Ein Gefühl, das er mit allen anderen Schulleitern übrigens teilt.