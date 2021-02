Die Stadt Lüdinghausen möchte die Bürgerinnen und Bürger stärker an politischen Prozessen und am Handeln der Verwaltung beteiligen. Derzeit werde von der Verwaltung ein umfangreiches Konzept erarbeitet, um dieses Ziel zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ein wichtiger Schritt sei dabei die Einrichtung einer digitalen Diskussions- und Beteiligungsplattform. Auch mit dem Land NRW und dem Kreis Coesfeld befinde sich die Stadt Lüdinghausen bereits in Gesprächen zum Thema Bürgerbeteiligung.

„Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen“, wird Bürgermeister Ansgar Mertens in dem Pressetext zitiert. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir nur in einer kooperativen Stadt gut und gerne zusammenleben können.“ In Lüdinghausen und Seppenrade seien viele Bürgerinnen und Bürger daran interessiert, sich aktiv einzubringen. Dies solle ihnen künftig noch einfacher ermöglicht werden.

„In der Gemeinschaft entstehen die besten Ideen“, so Mertens. „Daher möchte ich auch bereits jetzt zum einsetzenden Prozess der aktiveren Bürgerbeteiligung die Ideen und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger einholen.“ Interessierte aus Politik und Stadtgesellschaft können sich aktiv an der Erstellung des Konzeptes beteiligen.

Wer Ideen einbringen und sich am Prozess beteiligen möchte, kann sich per E-Mail unter ansgar.mertens@stadt-luedinghausen.de oder unter 01 73/5 76 87 90 direkt an den Bürgermeister wenden. Am Donnerstag (25. Februar) findet um 19 Uhr eine Zoom-Konferenz zu dem Thema statt, um sich untereinander auszutauschen.