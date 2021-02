Keine langen Warteschlangen mehr bei der Anmeldung und eine zügige Blutentnahme durch den Blutspendedienst. Der erste Blutspendetermin mit einer Onlineanmeldung in Seppenrade war ein voller Erfolg. Das bestätigten die Verantwortlichen des DRK-Ortsverbandes Lüdinghausen-Seppenrade und viele der 251 Spenderinnen und Spender, unter ihnen drei Erstspender, die am Freitag in der Turnhalle der Marienschule zur Ader gelassen wurden.

Um in der Corona-Pandemie einen Menschenauflauf zu vermeiden, hatte das DRK um eine Onlineanmeldung gebeten. 232 Personen folgten dem Aufruf. In Zehnergruppen wurden sie zu vorgegebenen Zeiten eingeladen. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich ohne festen Termin in den Dienst der guten Sache zu stellen.